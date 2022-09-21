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Министр обороны Британии заявил о неудачах России на фронте

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия терпит неудачи на фронте

Фото: Martyn Wheatley / globallookpress.com

Начавшаяся в России частичная мобилизация говорит о ее военных неудачах в конфликте с Украиной. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает издание Euroweeklynews.

«Нарушение президентом [России Владимиром] Путиным собственных обещаний не мобилизовывать часть своего населения и незаконная аннексия частей Украины являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу», — высказался британский военачальник. Он считает, что российский президент и министр обороны Сергей Шойгу «отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо экипированных и плохо управляемых».

«Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем», — подчеркнул Бен Уоллес, комментируя утреннее обращение российского президента к нации.

21 сентября Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Обращение президента было показано по российскому телевидению. Глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

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Николай Чигасов
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