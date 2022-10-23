Россия допустила продление эксплуатации МКС до 2028 года

Глава Минпромторга Мантуров допустил продление эксплуатации МКС до 2028 года

Вице-премьер глава Минпромторга России Денис Мантуров допустил продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — уточнил он.

Мантуров подчеркнул, что в настоящий момент порядок работы по проекту станции регулируется соглашением стран-участниц, оно подразумевает эксплуатацию до 2024 года.

Ранее с аналогичным заявлением выступил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, Россия продолжит работать на МКС до 2028 года. Он отметил, что после 2024 года сотрудничество будет осуществляться в зависимости от состояния станции, но «с высокой вероятностью» останется до 2028 года. Борисов добавил, что РФ всегда четко выполняет международные обязательства.

