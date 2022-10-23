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21:31, 23 октября 2022Экономика

МВФ сообщил о проблемах с введением потолка цен на российскую нефть

МВФ сообщил о неопределенности стран по введению потолка цен на российскую нефть

Фото: Pixabay

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад об экономической ситуации в Европе, в котором говорится о наличии проблем, касающихся введения потолка цен на российскую нефть. В фонде заявили, что в настоящий момент неясно, какие государства собираются придерживаться данных мер, а какие откажутся. Эффективность планируемых запретов также находится под вопросом, сообщает ТАСС.

«Для предотвращения перенаправления нефтяных поставок предоставление таких услуг по морской перевозке, как страхование, будет доступно только перевозчикам и конечным странам, которые согласятся соблюдать ограничения. Однако существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок», — сказано в докладе.

Ранее стало известно, что Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. Таким образом Россия пытается обойти нефтяное эмбарго Евросоюза (ЕС), которое начнет действовать 5 декабря.

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Марина Совина
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