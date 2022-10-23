Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:50, 23 октября 2022Экономика

Раскрыт способ России обойти нефтяное эмбарго ЕС

Bloomberg: Россия создает «теневой флот» для обхода нефтяного эмбарго ЕС с 5 декабря
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. Такой способ обойти нефтяное эмбарго Евросоюза (ЕС), которое начнет действовать 5 декабря, раскрыло агентство Bloomberg.

По информации агентства, несмотря на западные санкции, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию, как и поставки в неизвестные направления — кратно выросли. Агентство связывает такой рост с «теневым флотом» нефтетанкеров, который создает Москва.

Материалы по теме:
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — указал исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Согласно оценке судового брокера Braemar, для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне 4 миллиона баррелей в день Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. Глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх отмечает, что торговля танкерами резко возросла в преддверии 5 декабря «со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр».

Кроме того, агентство пишет, что Россия активно готовится к перевалке грузов с одного танкера на другой непосредственно в море с использованием гигантских супертанкеров. Они слишком велики, чтобы выйти из портов Балтийского моря с грузом, поэтому им необходимы малые «танкеры-шаттлы».

Ограничения цен на экспортируемую российскую нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, должны вступить в силу 5 декабря и подразумевают запрет на ее транспортировку по морю третьим странам, в случае, если стоимость нефти на борту выше предела.

Однако, как отмечает Reuters, Россия сможет обойти этот механизм с помощью своих или азиатских танкеров и страховых услуг. Участники рынка указывают, что существует большой «теневой флот», которого может хватить России, чтобы обойти запреты. Страна сможет использовать собственные суда и страховку, а также китайские и индийские танкеры, которые не находятся в юрисдикции стран G7 или ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР рассказали об убийствах ВСУ раненых пленных
Жителей Севастополя призвали помочь привести в порядок укрытия
Европе предрекли громкий провал
Раскрыт способ России обойти нефтяное эмбарго ЕС
Раскрыты способы избавиться от выпирающего живота
Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов
Разработан радиоактивный гель для уничтожения опухолей
Мясников перечислил ошибки людей при лечении травами
Терапевт предупредила об опасных диетах
Кадыров оценил юмористический ролик с высмеивающим Байдена Галустяном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.