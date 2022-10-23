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21:53, 23 октября 2022Экономика

Госдеп предрек снижение ОПЕК+ добычи нефти в четыре раза меньше заявленного

Госдеп сообщил, что снижение ОПЕК+ добычи нефти окажется в четыре раза меньше заявленного

Фото: Pixabay

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн предрек, что снижение странами ОПЕК+ добычи нефти, о котором они договорились ранее, в действительности окажется в четыре раза меньше заявленного. По его мнению, данная мера была предпринята, чтобы сделать политическое заявление, а не изменить ситуацию на рынках, сообщает телеканал CBS.

«Они говорят: "Ну, на самом деле мы не будем сокращать на два миллиона. Мы сократим всего на 900 тысяч". А потом вы всматриваетесь еще чуть глубже. И это всего около 500 тысяч. Поэтому последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад об экономической ситуации в Европе, в котором говорится о наличии проблем, касающихся введения потолка цен на российскую нефть. В фонде заявили, что в настоящий момент не ясно, какие государства собираются придерживаться данных мер, а какие откажутся от этого.

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Марина Совина
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