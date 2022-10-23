Итальянских шеф-поваров возмутили советы по экономии подорожавшего газа

Итальянских поваров возмутил способ приготовления пасты, рекомендованный для экономии газа

Итальянские шеф-повара возмутились советами по экономии подорожавшего газа, когда им предложили способ готовить традиционное блюдо пасту не так, как они привыкли и считают правильным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

С предложением к рестораторам выступил Нобелевский лауреат по физике Джорджо Паризи. Он порекомендовал выключать огонь после закипания воды и доводить до готовности спагетти и прочие макаронные изделия под крышкой, что позволяет сократить расходы.

Большинство поваров заявили, что при таком способе готовки паста остается сырой или резиновой, и репутация заведения будет навсегда подмочена.

Управляющий рестораном в Риме, которому присвоена одна звезда престижного гастрономического гида «Мишлен» Антонелло Колонна заявил, что это «настоящее покушение на вкус», а Нобелевскому лауреату не следует вторгаться с «неуместными советами» не в свою область.

Неаполитанский шеф-повар, обладатель двух звезд «Мишлен» Дженнаро Эспозито подчеркнул, что приготовление пасты — это «литургия, которую нарушать нельзя», готовить разные типы макаронных изделий следует только в кипящей воде.

Обладатель всех звезд «Мишлен» Давиде Оланди указал, что такой способ приготовления пасты — это еще «бабушкин метод», но сырье хорошего качества позволяет избежать потери вкуса. Повар предложил в целях экономии использовать умные устройства, например, кастрюли с температурными сенсорами, которые показывают, когда следует выключать огонь и сливать воду.

Отмечается, что доведение макаронных изделий до готовности под крышкой при выключенном газе позволяет сэкономить до 47 процентов.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги во время виртуального саммита «Большой семерки» прокомментировал ситуацию с ценами на природный газ и призвал страны G7 вместе бороться с высокой стоимостью энергоресурсов.

