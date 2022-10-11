В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ

Премьер Италии Драги призвал страны G7 вместе решать проблему слишком высоких цен на газ

Премьер-министр Италии Марио Драги во время виртуального саммита «Большой семерки» (G7) прокомментировал ситуацию с ценами на природный газ. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

В своем выступлении Драги призвал страны G7 вместе бороться с высокими ценами на газ.

«Нам удалось диверсифицировать наши источники энергии и стать более независимыми от российского газа. Тем не менее цены на энергоносители все еще слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Зеленский призвал G7 лишить Россию прибыли от энергоресурсов. Он предположил, что «такой подход (...) вынудит Россию задуматься о мире».

Ранее в Европейском союзе (ЕС) стали обсуждать новый, девятый пакет санкций против России, в который могут войти экономические и индивидуальные ограничительные меры.

