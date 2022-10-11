Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский призвал G7 лишить Россию прибыли от энергоресурсов

Зеленский призвал G7 ограничить цены на нефть и газ, чтобы у России было «ноль прибыли»
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko / ZumaPress / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал G7 ограничить цены на российские нефть и газ, чтобы у России было «ноль прибыли». Заявление украинского главы об энергоресурсах передает ТАСС.

Он попросил заблокировать санкциями энергетический сектор РФ, а также установить «жесткий ценовой потолок на экспорт российского газа и нефти» для лишения России прибыли. Зеленский считает, что «такой подход (...) вынудит Россию задуматься о мире».

Кроме того, он захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Украине достаточное количество современных и эффективных систем противовоздушной обороны (ПВО). По мнению Зеленского, это часть гарантий безопасности, которые являются элементом «формулы мира».

Ранее в Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать новый, девятый пакет санкций против России, в который могут войти как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.