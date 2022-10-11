Зеленский призвал G7 лишить Россию прибыли от энергоресурсов

Зеленский призвал G7 ограничить цены на нефть и газ, чтобы у России было «ноль прибыли»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал G7 ограничить цены на российские нефть и газ, чтобы у России было «ноль прибыли». Заявление украинского главы об энергоресурсах передает ТАСС.

Он попросил заблокировать санкциями энергетический сектор РФ, а также установить «жесткий ценовой потолок на экспорт российского газа и нефти» для лишения России прибыли. Зеленский считает, что «такой подход (...) вынудит Россию задуматься о мире».

Кроме того, он захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Украине достаточное количество современных и эффективных систем противовоздушной обороны (ПВО). По мнению Зеленского, это часть гарантий безопасности, которые являются элементом «формулы мира».

Ранее в Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать новый, девятый пакет санкций против России, в который могут войти как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры.