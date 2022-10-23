Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов

Последнее письмо, написанное участником группы The Beatles Джоном Ленноном, за несколько часов до смерти, было продано на аукционе за 64 тысячи долларов. Об этом сообщает TMZ.

Ожидалось, что стоимость письма составит от 30 до 50 тысяч долларов, однако в последний день аукциона количество потенциальных покупателей увеличилось, и лот вырос в цене. В итоге аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продал письмо музыканта за 63 750 долларов.

На письме артист оставил свою подпись перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу. Отмечается, что в нем Леннон указал трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании The Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне. Спустя несколько часов музыкант был убит.

Ранее сообщалось, что убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену, осужденному на пожизненный срок, в очередной раз отказали в досрочном освобождении. 67-летний преступник, отбывающий наказание в штате Нью-Йорк, предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа в 12-й раз.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. На суде Марк Чепмен сказал, что совершил преступление ради того, чтобы прославиться.