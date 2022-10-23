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12:55, 23 октября 2022Россия

Военкор сообщил о массированном обстреле Донецка

Военкор Поддубный сообщил об обстрелах районов Донецка и Макеевки из РСЗО «Град»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел нескольких районов Донецка, столицы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

По данным репортера, ВСУ ведут обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В Кировском районе города повреждена школа, уточняется информация о пострадавших.

Помимо этого, обстреливается один из крупнейших городов ДНР — Макеевка, граничащая с Донецком. Там, как и в Донецке, повреждения получили многоквартирные и частные дома.

Накануне, 22 октября, Поддубный сообщал о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки. Военкор предположил, что таким образом украинская армия готовится к началу новой волны контрнаступления на севере зоны проведения российской спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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