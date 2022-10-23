В Николаевской области сообщили о повреждении ряда объектов инфраструктуры

Власти Николаевской области заявили о повреждении инфраструктуры в результате ударов

В результате обстрелов и удара беспилотника в Николаевской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

Так, в ночь на 23 октября, обстрелам подверглись Шевченковская, Ольшанская, Галициновская и Синюхинобродская общины.

Ранее власти Николаевской области сообщили о повреждении четырех объектов энергоснабжения в результате обстрелов. «В течение суток 19 октября вооруженные силы Российской Федерации частично повредили или полностью уничтожили четыре объекта электроснабжения на территории Николаевской области», — сообщает руководство региона.

По данным ОВА, с 24 февраля в области были повреждены или уничтожены 720 объектов электроснабжения. Электричества нет в 89 населенных пунктах, в некоторых также отсутствует водоснабжение и водоотведение.