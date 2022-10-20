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11:04, 20 октября 2022Бывший СССР

В Николаевской области сообщили о повреждении энергообъектов

Власти Николаевской области сообщили о повреждении четырех объектов энергоснабжения

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Globallookpress.com

Власти Николаевской области сообщили о повреждении четырех объектов энергоснабжения в результате обстрелов. Об этом рассказали в областной военной администрации, передает РИА Новости.

«В течение суток 19 октября вооруженные силы Российской Федерации частично повредили или полностью уничтожили четыре объекта электроснабжения на территории Николаевской области», — сообщает руководство региона.

По данным ОВА, с 24 февраля в области были повреждены или уничтожены 720 объектов электроснабжения. Электричества нет в 89 населенных пунктах, в некоторых также отсутствует водоснабжение и водоотвод. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошло несколько взрывов. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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Алевтина Запольская
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