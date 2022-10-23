Европе предрекли громкий провал

Бывший министр финансов Греции Варуфакис заявил, что экономический крах ЕС предопределен

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Европейского союза (ЕС) предопределен. Об этом сообщает N-TV.

По его словам, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока. В ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть нынешний энергетический кризис, Варуфакис заявил, что «провал гарантирован».

«Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах», — сказал он.

Политик добавил, что на сегодняшний день ЕС уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет только к следующей зиме.

Варуфакис считает, что главная проблема ЕС заключается в том, что на самом деле «союза» не существует. По его словам, когда речь идет о беженцах, мигрантах и газа, каждый поступает по-своему. Он отметил, что подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса.

Ранее журналист Дэниел Флэтли заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики. Флэтли добавил, что в дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа.

