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04:53, 23 октября 2022Мир

Европе предрекли громкий провал

Бывший министр финансов Греции Варуфакис заявил, что экономический крах ЕС предопределен
СюжетСанкции против России:
Янис Варуфакис

Янис Варуфакис. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Европейского союза (ЕС) предопределен. Об этом сообщает N-TV.

По его словам, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока. В ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть нынешний энергетический кризис, Варуфакис заявил, что «провал гарантирован».

«Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах», — сказал он.

Политик добавил, что на сегодняшний день ЕС уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет только к следующей зиме.

Варуфакис считает, что главная проблема ЕС заключается в том, что на самом деле «союза» не существует. По его словам, когда речь идет о беженцах, мигрантах и газа, каждый поступает по-своему. Он отметил, что подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса.

Ранее журналист Дэниел Флэтли заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики. Флэтли добавил, что в дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа.

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Марина Совина
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