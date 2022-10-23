Пушков прокомментировал обвинения Макрона в адрес США

Пушков ответил Макрону, который обвинил США в двойных стандартах в вопросе цен на газ

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил США в двойных стандартах в вопросе цен на газ.

«"Искренность в трансатлантической торговле"? Откуда Макрон взял такое?» — написал сенатор. Он добавил, что против стран Европы «искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ».

Ранее Макрон обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ и наживе на европейцах. «Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам», — сказал Макрон.