Раскрыты подробности ранения российского военкора под Донецком

Эксперт Рожин сообщил, что военкор Пегов мог подорваться на мине «Лепесток»

Военный корреспондент Семен Пегов, получивший ранение в районе села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), мог подорваться на мине «Лепесток». Такие подробности случившегося раскрыл эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram.

Известно, что у Пегова открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части.

Telegram-канал WarGonzo также сообщает, что журналист в настоящее время находится на операции. Ранение военкора не тяжелое, и его жизни ничего не угрожает.

О ранении Пегова стало известно в воскресенье, 23 октября. Он был госпитализрован в травматологический центр Донецка с ранением в ногу.