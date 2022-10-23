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22:17, 23 октября 2022Россия

В Херсонской области пообещали освободить еще три украинских региона

Стремоусов заявил о скором освобождении Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале пообещал, что российские военные в скором времени освободить еще три региона, находящиеся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — заявил он.

Стремоусов также подчеркнул, что освободить свою землю от неофашизма является священным долгом россиян.

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. По его словам, французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно помогают Киеву.

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Марина Совина
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