В Совфеде прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок

Сенатор Цеков заявил, что партнерская политика Китая по отношению к России продолжится

Избрание Си Цзиньпина на третий срок в качестве генсека Коммунистической партии Китая (КПК) подтверждает, что партнерские отношения Пекина и Москвы продолжатся. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

«Можно ожидать, что партнерская политика Китая по отношению к России продолжится, мы в России не можем не поддержать это решение», — отметил сенатор.

Цеков подчеркнул, что власти КНР выступают за изменение порядка международных отношений, где не будет места гегемонии США, и такие страны, как Китай и Россия, смогут рассчитывать на то, что с их мнением будут считаться.

«Поэтому известие о переизбрании Си Цзиньпина является хорошим как для России, так и для той части мира, которая поддерживает позицию России о необходимости изменения международной системы отношений с учетом того, что КНР во главе с ним с большим пониманием отнеслась к решению России начать специальную операцию на Украине», — резюмировал Цеков.

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок.