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13:01, 23 октября 2022Россия

В Подмосковье водитель погрузчика сбил двух коллег и попал на видео

На складе Wildberries в Подмосковье водитель погрузчика сбил двух коллег

На складе Wildberries в Подмосковье водитель погрузчика с несколькими прицепленными тележками на скорости сбил двух коллег. Момент происшествия попал на видео. Кадры в воскресенье, 23 октября, публикует NEWS.ru в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Коледино городского округа Подольск. Уточняется, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На опубликованных кадрах видно, что тележки, которыми управляет водитель погрузчика, резко заносит на повороте, после чего они врезаются в двух сотрудников склада — их отбрасывает на стоявшие рядом контейнеры.

В сентябре похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Погрузчик в торговом зале «Леруа Мерлен» сбил четырехлетнего мальчика. Ребенка с открытым перелом ноги доставили в больницу. В декабре 2021 года в Калужской области двух рабочих придавило гидравлическим ковшом погрузчика, от полученных травм мужчины скончались на месте.

Евгения Куликова
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