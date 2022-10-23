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23:21, 23 октября 2022Россия

Москвичей предупредили о снеге на следующей неделе

Синоптик «Фобос» Котилевская допустила снег с дождем в Москве 26 октября

Фото: Unsplash

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что в Москве на следующей неделе будут преобладать осадки в жидкой фазе. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Котилевская допустила, что в среду осадки изменят свой характер. «Не исключено, что днем 26 октября осадки могут начаться в смешанной фазе, но довольно скоро они перейдут в дождь», — уточнила она.

Синоптик предупредила москвичей, что если снег начнет примешиваться к дождю, то на земле он лежать не будет.

Ранее россиян предупредили о резком похолодании в ряде регионов. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Марина Совина
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