Россиян предупредили о резком похолодании в ряде регионов

Глава Гидрометцентра Вильфанд: юг России к пятнице ожидает похолодание до 10 градусов

Регионы юга России ожидает резкое похолодание до 10-14 градусов тепла. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погодные изменения наступят к следующей пятнице. Об этом он рассказал ТАСС.

«К концу недели значительное понижение температуры будет на юге европейской части России. Если в начале недели, например, в Краснодарском крае ожидается около 20 градусов, то в конце недели — 11-14 градусов в континентальных районах и 14-16 градусов на Черноморском побережье. Совсем прохладно, это ведь максимальные дневные температуры», — отметил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в Ростовской области столбики термометров к концу недели поднимутся до 10-11 градусов тепла, в в Крыму — до плюс 11-13 градусов, в Ставропольском крае — до 11-12 градусов. В Волгоградской области максимальная дневная температура составит 8-9 градусов тепла.

Вильфанд при этом уточнил, что тепло еще может вернуться на юг России. «Это не значит, что температура больше не повысится потом, но вот такой прохладный период будет», — пояснил он.

Глава Гидрометцентра также предупредил, что первый снег в Москве может выпасть уже в пятницу, 21 октября. По его словам, москвичей ждут редкие снежинки с дождем. «Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — пояснил он.