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02:47, 17 октября 2022Среда обитания

Москвичей предупредили о первом в году снегопаде

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что первый снег в Москве может выпасть 21 октября

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что первый снег в Москве возможен уже в пятницу, 21 октября. Как он рассказал ТАСС, москвичей ждут редкие снежинки с дождем.

«В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — пояснил он.

Синоптик отметил, что из-за глобального потепления за последние 70 лет произошли значительные климатические перемены. Поэтому, объясняет Вильфанд, сейчас устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в первых числах декабря.

«Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — уточнил Вильфанд.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить дачу к зиме. Рекомендуется перед началом зимы починить и укрепить кровлю, а также слить воду из водопроводной системы и радиаторов отопления. Также следует прочистить печи, проверить исправность электропроводки и отопительных систем.

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Марина Совина
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