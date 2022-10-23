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22:15, 23 октября 2022Россия

В Херсонской области заявили о войне «всего цивилизованного мира» против России

Стремоусов заявил, что практически «весь цивилизованный мир» воюет против России

Фото: Mihir Melwani/ Globallookpress.com

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале заявил, что практически «весь цивилизованный мир» открыто воюет против России, в том числе на херсонском направлении.

Он назвал эти страны «нынешним четвертым рейхом» и предсказал победу России как «историческую закономерность».

«Кому мы сегодня противостоим на Херсонском направлении. Никому уже не секрет, что практически весь "цивилизованный" мир — это нынешний четвертый рейх — уже открыто воюет против России. Итог всего этого противостояния — это историческая закономерность и наша победа», — написал Стремоусов.

Ранее 23 октября он сообщил, что все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линию обороны в Херсонской области отражены.

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Марина Совина
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