Стремоусов заявил об отражении всех атак ВСУ на линию обороны в Херсонской области

Все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линию обороны в Херсонской области отражены. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По совам замглавы, попытки украинский войск пробить оборону потерпели неудачу. «На фронтах Херсонской области Российской Федерации, всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — заявил он.

Ранее всех мирных жителей и гражданских чиновников Херсона призвали немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. В региональной администрации заявили, что соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

По словам Стремоусова, жителей Херсона продолжают вывозить с правового на левый берег Днепра. Он предположил, что на подконтрольной Киеву части Украины неизбежен коллапс с электричеством, водой и отоплением.