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13:39, 23 октября 2022Силовые структуры

Российский таксист ранил пассажира тростью-клинком

В Ленобласти таксист напал на пассажира с тростью-клинком

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

Во Всеволожском районе Ленобласти водитель такси напал на клиента с тростью-клинком. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию ночью 22 октября. По данным издания, пострадавший получил серьезные травмы возле алкомаркета в Сертолово, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, подозреваемым оказался уроженец Дагестана 1973 года рождения. Он забрал пострадавшего пассажира с приятелями с Сосновой улицы, однако между ними вспыхнула ссора из-за того, что автомобиль проехал дальше места, в котором находились заказавшие такси. В результате водитель ударил одного из пассажиров тростью с лезвием. Возбуждено уголовное дело.

В августе стало известно, что в Екатеринбурге пассажир напал на таксиста во время поездки, так как ему не понравились условия. Потерпевшего доставили в больницу с проникающим ранением живота. Против нападавшего завели дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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Сергей Истомин
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