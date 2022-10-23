Российский таксист ранил пассажира тростью-клинком

В Ленобласти таксист напал на пассажира с тростью-клинком

Во Всеволожском районе Ленобласти водитель такси напал на клиента с тростью-клинком. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию ночью 22 октября. По данным издания, пострадавший получил серьезные травмы возле алкомаркета в Сертолово, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, подозреваемым оказался уроженец Дагестана 1973 года рождения. Он забрал пострадавшего пассажира с приятелями с Сосновой улицы, однако между ними вспыхнула ссора из-за того, что автомобиль проехал дальше места, в котором находились заказавшие такси. В результате водитель ударил одного из пассажиров тростью с лезвием. Возбуждено уголовное дело.

В августе стало известно, что в Екатеринбурге пассажир напал на таксиста во время поездки, так как ему не понравились условия. Потерпевшего доставили в больницу с проникающим ранением живота. Против нападавшего завели дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).