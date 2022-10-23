Трамп раскрыл возможное развитие ситуации на Украине при его президентстве

Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине при своем президентстве

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Техас на митинге, раскрыл возможное развитие ситуации на Украине при его президентстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что не допустил российско-украинского бы кризиса, если бы был лидером страны вместо нынешнего президента США Джо Байдена. «И сейчас у нас [конфликт] ... в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом», — сказал Трамп, отметив, что он хорошо знает президента России Владимира Путина, и российский лидер никогда бы не пошел при нем на эскалацию.

Ранее экс-президент США назвал российский ядерный запас межконтинентальных баллистических ракет большой причиной для дружбы между Россией и Соединенными Штатами. «Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — заявил политик.