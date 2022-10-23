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10:27, 23 октября 2022Мир

Трамп раскрыл возможное развитие ситуации на Украине при его президентстве

Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине при своем президентстве

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Техас на митинге, раскрыл возможное развитие ситуации на Украине при его президентстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что не допустил российско-украинского бы кризиса, если бы был лидером страны вместо нынешнего президента США Джо Байдена. «И сейчас у нас [конфликт] ... в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом», — сказал Трамп, отметив, что он хорошо знает президента России Владимира Путина, и российский лидер никогда бы не пошел при нем на эскалацию.

Ранее экс-президент США назвал российский ядерный запас межконтинентальных баллистических ракет большой причиной для дружбы между Россией и Соединенными Штатами. «Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — заявил политик.

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Анжелика Бережная
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