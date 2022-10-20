Трамп назвал 1332 ядерные причины для дружбы США и России

CNN: Трамп назвал ядерные баллистические ракеты РФ причиной для дружбы России и США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал российский ядерный запас межконтинентальных баллистических ракет большой причиной для дружбы между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — заявил Трамп в беседе с журналистом Бобом Вудвордом.

Ранее Трамп во время своего публичного выступления в Аризоне продемонстрировал своим собравшимся сторонникам видео, на котором нынешний глава Белого дома Джо Байден заикается. При этом кадры сопровождаются музыкой и юмористическими звуковыми эффектами. Собравшиеся на выступлении Трампа люди особо не отреагировали на смонтированное видео.