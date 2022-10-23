Трасс устроила две прощальные вечеринки в честь отставки с поста премьера

Times: Трасс устроила две прощальные вечеринки по случаю ухода с поста премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в минувшую субботу устроила вечеринку в честь своей отставки. Мероприятие прошло в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Еще одна вечеринка запланирована на воскресенье. Об этом сообщает газета Sunday Times.

Отмечается, что субботнее мероприятие Трасс провела, чтобы поблагодарить министров правительства, которое она возглавляла. Воскресная вечеринка, по информации газеты, будет предназначена для ближайших соратников экс-премьера и их партнеров.

Газета напомнила также, что подобным образом поступал и предшественник Трасс на посту Борис Джонсон, когда исполнял обязанности премьера после заявления о своей отставке.

Премьер-министр Великобритании подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

