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21:22, 23 октября 2022Бывший СССР

Зеленский обратился с призывом к мэрам украинских городов

Зеленский призвал мэров украинских городов следить за потреблением электричества
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский призвал мэров городов Украины следить за количеством потребляемой электроэнергии в их городах, он обратился к ним в своем Telegram-канале.

Политик указал на важность экономии электроэнергии. «Хочу обратиться к главам громад и мэрам наших городов. Пожалуйста, следите чтобы энергия не тратилась зря. Это время — точно не время для ярких витрин и вывесок», — обратился он к руководителям.

Зеленский считает, что надо бережно относиться к потреблению электроэнергии на публичных пространствах.

Накануне, 22 октября, в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины начали ограничивать поставки электричества. Ограничения необходимы для уменьшения нагрузки на сети и во избежание повторных аварий.

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Марина Совина
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