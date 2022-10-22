На Украине сообщили о массовых ограничениях подачи электроэнергии

«Укрэнерго» сообщило об ограничениях поставок электричества в Киеве и 4 регионах Украины

В Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины начали ограничивать поставки электричества. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на информацию «Укрэнерго».

В ведомстве отметили, что уровень ограничений значительно ниже, чем накануне, 21 октября. Ограничения необходимы для уменьшения нагрузки на сети и во избежание повторных аварий.

Ранее стало известно о новых взрывах на объектах инфраструктуры в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской областях. Местные жители проинформировали о перебоях с электричеством и связью.