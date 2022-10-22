Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 22 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в нескольких областях Украины

В Киевской, Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы

Фото: Nacho Doce / Reuters

Сразу в нескольких областях Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 22 октября, стало известно Telegram-каналу «Страна.ua».

В частности, по его данным, столбы дыма в районе объектов инфраструктуры были замечены в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Местные жители информируют и перебоях с электричеством и связью.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны повреждены. Специалист отметил, что генерирующие электростанции пострадали серьезно. По его словам, основной ущерб нанесен непосредственно сети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США разместили в Европе готовую зайти на Украину элитную десантную дивизию
На Украине сообщили о массовых ограничениях подачи электроэнергии
Шольц рассказал о переговорах с Путиным по Украине
Известный стилист перечислила правила создания грамотного монохромного образа
В ООН раскрыли объем направленной в развивающиеся страны пшеницы с Украины
Экономист ФРС рассмотрел сценарии снижения роли доллара
WADA попросит РУСАДА раскрыть детали по делу Валиевой
Известный телеведущий раскрыл главный секрет своей профессии
Стало известно о взрывах в нескольких областях Украины
Бывший российский депутат получил политическое убежище в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.