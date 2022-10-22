Стало известно о взрывах в нескольких областях Украины

В Киевской, Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы

Сразу в нескольких областях Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 22 октября, стало известно Telegram-каналу «Страна.ua».

В частности, по его данным, столбы дыма в районе объектов инфраструктуры были замечены в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Местные жители информируют и перебоях с электричеством и связью.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны повреждены. Специалист отметил, что генерирующие электростанции пострадали серьезно. По его словам, основной ущерб нанесен непосредственно сети.