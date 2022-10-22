Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена утром 22 октября на всей территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара», — говорится в сообщении.

Ранее сигнал тревоги был объявлен в Полтавской и Черниговской областях Украины. Также сирены зазвучали в Сумской области. Жителей регионов предупредили об угрозе ракетных ударов.

Позднее жителей Киева также попросили проследовать в укрытия.

Также СМИ сообщали о взрывах в Днепре.