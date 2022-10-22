Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 22 октября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Воздушная тревога была объявлена утром 22 октября на всей территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара», — говорится в сообщении.

Ранее сигнал тревоги был объявлен в Полтавской и Черниговской областях Украины. Также сирены зазвучали в Сумской области. Жителей регионов предупредили об угрозе ракетных ударов.
Позднее жителей Киева также попросили проследовать в укрытия.

Также СМИ сообщали о взрывах в Днепре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США разместили в Европе готовую зайти на Украину элитную десантную дивизию
Бывший российский депутат получил политическое убежище в США
Аршавин рассказал о «промывшем мозг» его сыну «Спартаке»
Врач перечислила первые признаки инсульта
Стало известно о взрывах в Киеве
Президент Казахстана раскритиковал превращение языка в политический инструмент
Названы способные сделать собаку несчастной факторы
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Стало известно о взрывах в Днепре
В Китае завершился XX съезд Компартии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.