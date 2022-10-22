Воздушную тревогу объявили по всей Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогуСюжетВзрывы в Киеве:
Воздушная тревога была объявлена утром 22 октября на всей территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
«Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара», — говорится в сообщении.
Ранее сигнал тревоги был объявлен в Полтавской и Черниговской областях Украины. Также сирены зазвучали в Сумской области. Жителей регионов предупредили об угрозе ракетных ударов.
Позднее жителей Киева также попросили проследовать в укрытия.
Также СМИ сообщали о взрывах в Днепре.