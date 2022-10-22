Стало известно о взрывах в Днепре

Украинский телеканал «Пятый» сообщил о прогремевших 22 октября взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в украинском Днепре. Об этом сообщает телеканал «Пятый» в своем Telegram-канале.

До этого также сообщалось о том, что в ночь на 22 октября взрывы прогремели в Винницкой области.

Кроме того, воздушная тревога объявлена по всей Украине. «Направляйтесь к укрытию! Не пренебрегайте своей безопасностью», — говорится в сообщении.

Утром 21 октября издание «Страна.ua» сообщило о новых взрывах в Харькове. Под удар попал Киевский район. Также сообщалось о взрывах в Запорожье.