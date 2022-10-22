Стало известно о взрывах в Винницкой области

Klymenko Time: в Винницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Винницкой области в ночь на 22 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, в том числе в Винницкой, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Утром 21 октября издание «Страна.ua» сообщило о новых взрывах в Харькове. Под удар попал Киевский район.

Также сообщалось о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александр Старух заявил, что наносятся ракетные удары. В городе была объявлена воздушная тревога.