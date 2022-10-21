Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 21 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в Харькове

«Старана.ua» сообщила о новых взрывах в Харькове

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харькове произошли новые взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о новых взрывах в Харькове», — говорится в сообщении. Уточняется, что мэр города Игорь Терехов подтвердил повторный обстрел. Под удар попал Киевский район.

Утром 21 октября стало известно о нескольких взрывах в Харькове. Ранее в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупредительные сигналы действуют в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Запорожье. Глава Запорожской областной администрации, подконтрольной украинским властям, Александр Старух заявил, что наносятся ракетные удары. В городе была объявлена воздушная тревога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили о возвращении домой почти десяти тысяч мобилизованных
Мужчина перепутал имена жены и собаки и забрал из груминг-салона чужого пса
Стало известно о новых взрывах в Харькове
Родственники Пьера Нарцисса захотели установить в Москве памятник в его честь
За совершенное в России заказное убийство осуждены трое граждан Азербайджана
Маск ответил противникам Путина
В Херсонской области пообещали жестко ответить Украине
Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование
Стало известно о возможном запуске прямых рейсов из России на Бали
Друзья Лиз Трасс рассказали о ее панике в ночь перед отставкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.