Стало известно о новых взрывах в Харькове

«Старана.ua» сообщила о новых взрывах в Харькове

В Харькове произошли новые взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о новых взрывах в Харькове», — говорится в сообщении. Уточняется, что мэр города Игорь Терехов подтвердил повторный обстрел. Под удар попал Киевский район.

Утром 21 октября стало известно о нескольких взрывах в Харькове. Ранее в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупредительные сигналы действуют в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Запорожье. Глава Запорожской областной администрации, подконтрольной украинским властям, Александр Старух заявил, что наносятся ракетные удары. В городе была объявлена воздушная тревога.

