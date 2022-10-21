В Харькове произошли взрывы

Глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщил о взрывах в городе

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе произошло несколько взрывов. Об этом в пятницу, 21 октября, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Удары по областному центру», — написал Синегубов и призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

Ранее стало известно, что в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал сирены действует в шести регионах: в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

!8 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут произошли две серии взрывов. Под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города.