Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 21 октября 2022Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщил о взрывах в городе

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Globallookpress.com

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе произошло несколько взрывов. Об этом в пятницу, 21 октября, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Удары по областному центру», — написал Синегубов и призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

Ранее стало известно, что в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал сирены действует в шести регионах: в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

!8 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут произошли две серии взрывов. Под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Россиянина осудили на шесть лет за попытку зарубить топором друга из-за алкоголя
Маск назвал сроки рецессии в США
Москвичи установили рекорд по одному виду ипотеки
Мобилизованный отец троих детей погиб в зоне СВО
В Херсоне рассказали о неудачных попытках наступления ВСУ
Индонезия назвала условие для приглашения Путина на G20
Психиатр назвала действенные способы побороть тревогу
Назван лучший кандидат в премьеры Британии
В Харькове произошли взрывы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.