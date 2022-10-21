На Украине объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях страны

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Издание прикрепило к публикации карту страны, на которой видно, что сигнал сирены действует в шести регионах. В частности, власти объявили воздушную тревогу в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее в Киеве перешли к ограничению потребления электроэнергии. Уточняется, что в левобережной части столицы отключили светофоры для экономии электричества. Кроме того, также известно об отключении света в жилых домах.