В Киеве отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии

«Страна»: в левобережной части Киева отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии

В левобережной части Киева отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии, об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что в столице выключают электричество в домах, в том числе на Троещине, где население составляет 300 тысяч человек.

В распоряжение издания поступили кадры с правого берега Киева, левобережье выглядит полностью неосвещенным.

Власти призвали киевлян к тотальной экономии света. Глава администрации города Алексей Кулеба порекомендовал не пользовать энергоемкими приборами, например, стиральными машинами, бойлерами и обогревателями, а предпринимателей попросил отключить освещение рекламы, экраны и иллюминацию.

Ранее заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах. Политик призвал жителей всех областей страны минимизировать потребление электричества.