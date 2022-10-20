В Киеве отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии
В левобережной части Киева отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии, об этом сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что в столице выключают электричество в домах, в том числе на Троещине, где население составляет 300 тысяч человек.
В распоряжение издания поступили кадры с правого берега Киева, левобережье выглядит полностью неосвещенным.
Власти призвали киевлян к тотальной экономии света. Глава администрации города Алексей Кулеба порекомендовал не пользовать энергоемкими приборами, например, стиральными машинами, бойлерами и обогревателями, а предпринимателей попросил отключить освещение рекламы, экраны и иллюминацию.
Ранее заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах. Политик призвал жителей всех областей страны минимизировать потребление электричества.