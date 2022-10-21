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09:13, 21 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Запорожье

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Запорожье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пишут о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении. Глава Запорожской областной администрации, подконтрольной Украине, Александр Старух уточнил, что наносятся ракетные удары. Также в городе объявили воздушную тревогу.

Утром 21 октября в Харькове произошло несколько взрывов. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал местных жителей спрятаться в укрытиях. Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу в шести регионах. Предупредительные сигналы звучат в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

15 октября в Запорожье в результате ударов начался пожар. Секретарь горсовета Анатолий Куртев заявил, что пострадали объекты инфраструктуры. Спустя час он сообщил об отмене воздушной тревоги.

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Кристина Есикова
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