В Запорожье раздались взрывы и начался пожар

Администрация Запорожья сообщила о взрывах и пожаре в результате ударов

В городе Запорожье раздались взрывы, в результате ударов начался пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Представитель администрации отметил, что пострадали объекты инфраструктуры. Спустя час он заявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее стало известно об объявлении воздушной тревоги в Николаевской и Одесской областях Украины.

Власти страны заявляли о недостатке систем противовоздушной обороны (ПВО). «Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает», — подчеркивал президент страны Владимир Зеленский.

