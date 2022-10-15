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01:59, 15 октября 2022Бывший СССР

В Запорожье раздались взрывы и начался пожар

Администрация Запорожья сообщила о взрывах и пожаре в результате ударов

Фото: State Emergency Service of Ukraine/ Globallookpress.com

В городе Запорожье раздались взрывы, в результате ударов начался пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Представитель администрации отметил, что пострадали объекты инфраструктуры. Спустя час он заявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее стало известно об объявлении воздушной тревоги в Николаевской и Одесской областях Украины.

Власти страны заявляли о недостатке систем противовоздушной обороны (ПВО). «Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает», — подчеркивал президент страны Владимир Зеленский.

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Марина Совина
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