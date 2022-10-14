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23:03, 14 октября 2022Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Администрации Николаевской и Одесской областей сообщили об объявлении воздушной тревоги

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионов.

О тревоге в Николаевской области заявил губернатор региона Виталий Ким. В свою очередь, спикер областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram-канале об аналогичном решении в Одесской области.

Днем 14 октября в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. Сигнал угрозы действовал в семи регионах страны — в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее власти Украины заявили о недостатке систем противовоздушной обороны (ПВО). «Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает», — подчеркнул президент страны Владимир Зеленский.

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Марина Совина
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