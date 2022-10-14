Klymenko Time: в семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал издания Klymenko Time.

Издание прикрепило к публикации карту страны, на которой видно, что в семи регионах действует сигнал угрозы. В частности, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее власти Украины пожаловались на недостаток систем противовоздушной обороны (ПВО). «Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает», — сказал лидер государства Владимир Зеленский.

