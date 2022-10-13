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19:23, 13 октября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил о нехватке систем ПВО

Президент Зеленский заявил, что на вооружении Украины лишь 10% от нужного числа систем ПВО

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, на вооружении у украинской армии есть лишь 10 процентов от нужного числа. Его цитирует РИА Новости.

«У нас есть своя противовоздушная оборона, ее очень мало… Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает», — сказал глава государства в ходе своего обращения в ПАСЕ.

Ранее Зеленский призвал предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, чтобы создать вокруг страны «воздушный щит».

12 октября украинские власти подтвердили поставку немецкой системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В стране также ждут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

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Алевтина Запольская
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