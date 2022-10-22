В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена утром в субботу в Полтавской и Черниговской областях Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах глав обладминистраций Дмитрия Лунина и Вячеслава Чауса.

Также, сообщает ТАСС, сирены зазвучали в Сумской области.

Жителей регионов предупредили об угрозе ракетных ударов.

Позднее жителей Киева также попросили проследовать в укрытия.

В ночь на 22 октября звуки воздушной тревоги также раздавались в Киеве, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что повреждены около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. По его словам, серьезно пострадали генерирующие электростанции.