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07:23, 22 октября 2022Бывший СССР

В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Воздушная тревога была объявлена утром в субботу в Полтавской и Черниговской областях Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах глав обладминистраций Дмитрия Лунина и Вячеслава Чауса.

Также, сообщает ТАСС, сирены зазвучали в Сумской области.

Жителей регионов предупредили об угрозе ракетных ударов.

Позднее жителей Киева также попросили проследовать в укрытия.

В ночь на 22 октября звуки воздушной тревоги также раздавались в Киеве, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что повреждены около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. По его словам, серьезно пострадали генерирующие электростанции.

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Марина Совина
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