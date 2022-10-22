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02:44, 22 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве в ночь на 22 октября

Фото: Hannah Wagner / Globallookpress.com

Звуки воздушной тревоги раздались в Киеве в ночь на 22 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты!» — сказано в обращении.

Также воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, в том числе в Винницкой, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Винницкой области. Они прогремели в Винницкой в ночь на 22 октября.

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Екатерина Подвигина
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