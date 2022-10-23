Московская полиция заинтересовалась скандалом с Витасом

МВД сообщило о начатой проверке по факту конфликта певца Витаса в московском клубе

Полиция Москвы заинтересовалась конфликтом, участником которого стал эстрадный певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев), и начала проверку. Об этом пишет РИА Новости.

МВД сообщило, что 22 октября россиянин обратился в полицию, заявив, что пострадал в результате конфликта в одном из развлекательных заведений на Садовой-Кудринской улице в столице. По словам потерпевшего, ему распылили в лицо раздражающее вещество.

«По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента», — сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

23 октября «Московский комсомолец» сообщил о конфликте в караоке-клубе, в котором замечен певец Витас. Исполнитель во время отдыха с друзьями в заведении в нецензурной форме сделал замечание сидевшему за соседним столиком мужчине из-за его поведения. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств, утверждает «МК».

Витас сделал замечание мужчине два раза. Издание утверждает, что при втором замечании был использован баллончик. В результате чиновнику пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

После потасовки пострадавший написал на Витаса заявление в полицию. Теперь эстрадного певца должны будут допросить в отделении, после чего, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».