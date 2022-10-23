На Витаса написали заявление в полицию

«МК»: на эстрадного певца Витаса написали заявление в полицию за конфликт в караоке-клубе

На эстрадного певца Виталия Грачева, более известного как Витас, написали заявление в полицию из-за конфликта в одном из клубов Москвы. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, конфликт произошел в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Витас во время отдыха с друзьями в заведении в нецензурной форме сделал замечание сидевшему за соседним столиком мужчине из-за его поведения. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств, утверждает «МК».

Витас сделал замечание мужчине два раза. Издание утверждает, что при втором замечании был использован баллончик. В результате чиновнику пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

После потасовки пострадавший написал на Витаса заявление в полицию. Теперь эстрадного певца должны будут допросить в отделении, после чего, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В 2018 году Витас в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Соседи вызвали полицию. Витас не захотел открывать сотрудникам правоохранительных органов дверь. Ее вскрыли, а певца привезли в отделение полиции, где тот отказался от освидетельствования. Музыканта отпустили, составив административный протокол.