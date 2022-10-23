Германия лишится перевооружения армии из-за инфляции и слабого евро

Handelsblatt: Германия лишится программ перевооружения армии из-за инфляции и слабого евро

Германия может лишиться реализации ряда программ по перевооружению бундесвера из-за высокой инфляции и слабого евро. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Так, запланированные в правительстве закупки вооружения оказались более дорогими, чем предполагалось, при этом особенно это коснулось проектов для ВВС и ВМС.

«Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», — отметил собеседник издания.

Кризис отразится на закупках третьей серии корветов К130, новых самолетов Eurofighter в версии для радиоэлектронной борьбы, новых фрегатах, а также ​​новых самоходных гаубицах, которые должны были заменить поставленные на Украину.