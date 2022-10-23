Глава Саксонии призвал возобновить поставки газа из России

Глава Саксонии призвал возобновить поставки газа из РФ по завершении конфликта на Украине

Германии следует возобновить поставки российского газа после завершения конфликта на Украине. С таким призывом выступил премьер-министр федеральной земли Саксония, член Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Кречмер, передает ТАСС.

По словам политика, Берлин должен заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, Катара и других арабских стран, а также начать разведывать собственные запасы в Северном море. «И когда война завершится, мы должны снова использовать газ из России», — уверен он.

Кречмер, отвечая на вопрос о необходимости ремонтов после диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», также отметил, что страна в любом случае будет нуждаться в трубном газе, «а это возможно только в случае работающих трубопроводов».

Глава Саксонии подчеркнул, что страны Европейского союза, США, Китай, Индия и Япония должны приложить совместные дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине. «Эту войну нужно остановить», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии удалось преодолеть зависимость от российского газа. Шольц выразил удовлетворение тем, что на уровне Евросоюза странам удалось договориться о снижении потребления на 15 процентов. «Мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — подчеркнул канцлер.

