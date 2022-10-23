Сербия прокомментировала возможность захода на Украину дивизии ВС США

Вучич назвал возможное столкновение дивизии США с ВС РФ на Украине идеальным штормом

Президент Сербии Александр Вучич в ходе заседания Центрального комитета Сербской прогрессивной партии прокомментировал возможное размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, передает издание Tanjug.

По мнению сербского лидера, подобный шаг со стороны Пентагона приближает мир к «идеальному шторму», и можно понять, произойдет ли прямое столкновение между Россией и США.

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — сказал Вучич.

Ранее Вучич, оценивая в эфире TV Prva готовность республики ввести санкции в отношении России, заявил, что Белград не станет этого делать, если не возникнет угроз существованию Сербии.