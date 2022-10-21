Вучич оценил готовность Сербии ввести санкции против России

Вучич: Сербия не станет вводить санкции против России пока нет экзистенциальной угрозы

Президент Сербии Александр Вучич, оценивая в эфире TV Prva готовность республики ввести санкции в отношении России, заявил, что Белград не станет этого делать, если не возникнет угроз существованию Сербии.

«Пока нет экзистенциальной угрозы для Сербии, для ее граждан, не станем (вводить санкции — прим. «Ленты.ру»), будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями совета безопасности. Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам Сербии, скажу, что мы должны потому-то и потому-то. Спрашиваете меня – настал ли этот момент, думаю, что нет», — рассказал сербский лидер, отметив, что республика уже в течение 240 дней проводит самостоятельную политику.

Вучич напомнил о том, что Россия вместе с Китаем постоянно защищают в Совете Безопасности ООН территориальную целостность Сербии. По его словам, Белград не ищет предлога для введения ограничений против Москвы.

Ранее Вучич рассказал, что страна всеми силами пытается помешать западным странам возложить на Россию вину за нарушения международного права. Он напомнил, что Запад однажды сам нарушил устав ООН и все резолюции организации в отношении Сербии.